Лолита «короновала» Киркорова и Пугачеву, назвав их королем и королевой российской эстрады

Российская певица Лолита Милявская пообщалась с журналистами mk.ru и сообщила о том, что в российской эстраде, есть своеобразное ранжирование из-за заслуг и таланта исполнителей, королем и королевой можно считать Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.