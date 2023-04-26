РИАП "АПРАЛ" МТ

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Лолита «короновала» Киркорова и Пугачеву, назвав их королем и королевой российской эстрады

Лолита «короновала» Киркорова и Пугачеву, назвав их королем и королевой российской эстрады

Российская певица Лолита Милявская пообщалась с журналистами mk.ru и сообщила о том, что в российской эстраде, есть своеобразное ранжирование из-за заслуг и таланта исполнителей, королем и королевой можно считать Филиппа Киркорова и Аллу Пугачеву.

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