Imperfect Women Renewed For Season 2 — But Only One Of Its Three Leading Ladies Is Returning To Star

Imperfect Women has been renewed for Season 2 at Apple TV, with only one of its three original leading ladies returning to star - get details.
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