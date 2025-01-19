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Гасперини о 2:3 с «Наполи»: «Поражение трудно принять, учитывая качество игры «Аталанты» и статистику. В других матчах нам везло больше»

«Такое поражение трудно принять, учитывая качество нашей игры и статистику, но это футбол. Не умаляю достоинств «Наполи», но с таким исходом тяжело смириться.

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