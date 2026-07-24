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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Слэйтер: «Уорриорз» займутся возвращением Дрэймонда Грина и заполнением трех мест с ограниченным бюджетом»

После ухода Леброна Джеймса в «Филадельфию» клубы могут сосредоточиться на окончательной комплектации своих составов.

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