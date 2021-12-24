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Newsweek: бывший советник Трампа Бэннон предложил сторонникам очередную криптовалюту

Newsweek: бывший советник Трампа Бэннон предложил сторонникам очередную криптовалюту

ВАШИНГТОН, 24 дек - РИА Новости. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Стив Бэннон рассказал, что разрабатывает криптовалюту, которая позволит сторонникам политика поддержать его вне контроля финансовой системы, сообщает Newsweek.

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