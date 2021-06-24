В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении организатора и 18 участников преступного сообщества, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования

Следственной частью Следственного управления УМВД России по Архангельской области на основании материалов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя областного центра, обвиняемого в организации преступного сообщества.
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