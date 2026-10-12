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Красную икру на новогоднем столе может заменить икра мойвы или африканского сома

Без икры на новогоднем столе россияне не останутся. Правда, из-за дороговизны красной, нашему брату придется малость изменить свои предпочтения.

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