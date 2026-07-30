Кожа туристки почернела в отпуске из-за болезни Аддисона

Кожа женщины почернела во время отпуска из-за опасной болезни, пишет LADBible. Поппи Гай из британского Корнуолла отправилась с семьей на отдых в Малагу, рассчитывая вернуться домой с обычным золотистым загаром.
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