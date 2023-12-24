В Тамбове художественную школу украсили сказочными балеринами

В Тамбове не только подключили новогоднюю иллюминацию, но и украсили окна школ к Новому году. Так, на стеклах окон художественной школы №1 города появились сказочные балерины и причудливые морозные узоры.
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