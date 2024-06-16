Сотрудничество Китая и Европы в лунных миссиях может подойти к концу

Китайский спускаемый аппарат миссии «Чанъэ-6» на обратной стороне Луны / © CNSA / CLEP Хотя ESA предоставило оборудование, разработанное Шведским институтом космической физики, для китайской комплексной миссии по возврату образцов грунта с обратной стороны Луны «Чанъэ-6», администратор по международным связям ESA Карл Бергквист недавно сообщил журналистам, что на сегодня «нет никаких решений о продолжении сотрудничества по «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8».