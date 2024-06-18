Всё о разводах
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Всё о разводах

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    она не про это пишет))а про то что мужчины не на что не способны и живут исключительно за счет бабы.Не советую мужчин...
  • Евгений Благородный
    Всё правильно в статье написано. Я к примеру городской, но и в деревне пожил. Потом снова вернулся в город.Не советую мужчин...
  • Владимир Соколов
    автор весьма странная на голову баба)) смешала теплое с мягким и спрашивает чего же лучше))Не советую мужчин...

Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

Мужчина ушел в декрет вместо жены, впал в депрессию, развелся и больше не хочет размножаться

Читаю сейчас трогательную историю 31-летнего мужчины, который вышел в декрет вместо жены. Такое решение семья приняла по многим причинам, отчасти и потому, что зарплата жены была выше, отчасти потому, что дома ей было очень тяжело, она чахла и деградировала на глазах, а бабушка далеко не всегда соглашалась быть палочкой-выручалочкой.

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