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Царьград

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Землетрясение в Таджикистане ощутилось в Шымкенте и Таразе: 3 балла

Землетрясение в Таджикистане ощутилось в Шымкенте и Таразе: 3 балла

Сеть сейсмических станций Казахстана зафиксировала подземные толчки в Шымкенте и Таразе с интенсивностью три балла, и в Туркестане — два балла.

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