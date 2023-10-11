Путин отметил укрепление торгового сотрудничества между РФ и Киргизией

Торговое и промышленное межрегиональное сотрудничество России и Кыргызстана продолжает укрепляться. Это отметил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам Десятой российско-киргизской межрегиональной конференции, опубликованном на сайте Кремля.
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