Иерусалимский патриархат назвал военным преступлением израильские авиаудары по православной церкви в секторе Газа

Иерусалимский патриархат православной церкви в четверг, 19 октября, выступил с осуждением авиаударов Израиля по греческой православной церкви Святого Порфирия секторе Газа, как гуманитарному учреждению и назвал это военным преступлением, – сообщают СМИ.
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