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Третьяк о российском хоккее: «Беспокоиться не стоит. У нас хорошая школа, молодежь, около 700 катков по стране. Проект «Красная машина» дает плоды»

Владислав Третьяк считает, что беспокоиться за состояние хоккея в России не стоит. «Прошлый год выдался для российского хоккея сложным, потому что мы не играем на международных турнирах.

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