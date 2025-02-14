После ночных морозов (в Усть-Ишиме сегодня было -28°) в Омской области ожидается потепление до -1 градуса.
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После ночных морозов (в Усть-Ишиме сегодня было -28°) в Омской области ожидается потепление до -1 градуса.