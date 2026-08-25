На Шершневском водохранилище снова увеличили сброс воды

Сегодня на Шершневском водохранилище сброс воды увеличен до 60 кубометров в секунду. Как сообщает Минэкологии региона, несмотря на снижение интенсивности осадков, локальные залповые дожди приводят к увеличению притоков и подъему уровней воды.
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