На Шершневском водохранилище снова увеличили сброс воды

Сегодня на Шершневском водохранилище сброс воды увеличен до 60 кубометров в секунду. Как сообщает Минэкологии региона, несмотря на снижение интенсивности осадков, локальные залповые дожди приводят к увеличению притоков и подъему уровней воды.