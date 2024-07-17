AMD поделилась подробностями об архитектуре Ryzen 9000 — выше IPC, поддержка AVX-512 и другое

﻿﻿ Компания продемонстрировала новую CCD на примере Ryzen 9 9950X со скином. В новом поколении инженеры работают в разных сферах: • Улучшен блок прогнозирования ветвей • Улучшена скорость работы кэша • Число процессоров увеличивается в среднем на 16% • Увеличьте количество очередей вывода сообщений с 6 до 8 • Увеличено число целочисленных блоков до 6 ALU с 3 блоками умножения • Улучшен планировщик и увеличено окно выполнения • Модифицированный модуль FPU на 512 бит • Добавлена ​​поддержка инструкций AVX-512.