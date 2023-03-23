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Медведев заявил, что Китай стал экономикой номер один в мире – это признали даже в США

Медведев заявил, что Китай стал экономикой номер один в мире – это признали даже в США

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что Китай к настоящему моменту стал экономикой номер один в мире.

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