Нефтеюганский суд взыскал с заключенного долг в 65 тысяч рублей

Нефтеюганский суд обязал осужденного выплатить 65 тысяч рублей за его содержание в колонии. Мужчина, находившийся в ИК №15 с марта по декабрь 2025 года, устроился подсобным рабочим, но вскоре прекратил работать, увеличив долг за питание, одежду и гигиену.
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