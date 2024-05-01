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В Актау установили дополнительный светофор в районе ЦОНа

В Актау установили дополнительный светофор в районе ЦОНа

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщает, что  для  предупреждения транспортных заторов на перекрестке дороги между 13, 15, 17 микрорайонами установлен дополнительный светофор.

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