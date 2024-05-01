В Актау установили дополнительный светофор в районе ЦОНа

Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщает, что для предупреждения транспортных заторов на перекрестке дороги между 13, 15, 17 микрорайонами установлен дополнительный светофор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии