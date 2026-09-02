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Эд Ширан возглавил рейтинг самых популярных треков в российских кафе и магазинах этим летом

Эд Ширан возглавил рейтинг самых популярных треков в российских кафе и магазинах этим летом

Фото: Legion-media / Gene Ambo Сингл Эда Ширана "Azizam" стал самым часто звучавшим треком этим летом в кафе, магазинах, ресторанах и других коммерческих пространствах России.

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