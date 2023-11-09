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Закон, порядок, государство

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Путин поручил усилить инженерную защиту от паводков в Уссурийске

Путин поручил усилить инженерную защиту от паводков в Уссурийске

Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию городов Дальнего Востока. Один из вопросов коснулся проблемы с наводнениями в Уссурийске: до 1 февраля 2024 года президенту должны представить разработки по усилению инженерной защиты территорий от паводка, сообщает ИА UssurMedia.

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