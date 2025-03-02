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Аргументы и Факты

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Боуз: Кая Каллас не боялась РФ, когда это было ей выгодно

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас озвучивает абсолютно противоречащие друг другу высказывания о Российской Федерации, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз.

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Комментарии
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Eduard
Убирайтесь крестьяне камни на своих хуторах собирать!
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15 час.
Eduard
Путину бы Прибалтику вернуть,хаоднр получит и союзников и друзей!
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14 час.
Eduard
Ни одна ядерная держава не боится НАТО! Те кто в НАТО вошол поступил в клуб&quot;Самоубийц&quot;.Никогда НАТО никого не защизала,скорее наоборот,вторгаласт,вот как на Украине.Про Югославию молчу даже!
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14 час.
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