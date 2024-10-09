Депутат Рады Дубинский: Зеленский должен сам принять решение о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам принять решение о начале переговоров с Россией. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.
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