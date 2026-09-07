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ОАЭ вернулись в пятёрку самых популярных направлений у россиян

ОАЭ вернулись в пятёрку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В Ассоциации туроператоров отмечают, что это произошло после снятия ограничений на продажу туров в страны Персидского залива.

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