Российский дрон победил украинский в бою в районе Днепра

Российский беспилотный летательный аппарат «Умка» сбил тяжелый дрон украинских войск «Баба-яга» на херсонском направлении, сообщил командир расчета беспилотников группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии