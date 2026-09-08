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«Да не был я ни на какой рыбалке!» Ларин рассказал о реакции Глушенкова на нашумевший инсайд

«Да не был я ни на какой рыбалке!» Ларин рассказал о реакции Глушенкова на нашумевший инсайд

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал информацию о полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове, вызвавшую бурное обсуждение в интернете.

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