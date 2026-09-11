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Царьград

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Актриса Ангелина Селезнева стала мамой и раскрыла имя дочери

Актриса Ангелина Селезнева стала мамой и раскрыла имя дочери

Актриса Ангелина Селезнева, известная по сериалам «Скорая помощь» и «Ищейка», стала мамой. Девочка Камилла родилась через 7,5 месяцев после объявления о беременности.

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