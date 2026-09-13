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МО: танкисты «Центра» сорвали попытку прорыва ВСУ в районе Доброполья

МО: танкисты «Центра» сорвали попытку прорыва ВСУ в районе Доброполья

Российские танкисты сорвали попытку прорыва группы ВСУ на технике на Добропольском направлении, уничтожив танк, три ББМ и около 30 украинских боевиков.

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