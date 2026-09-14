EMSC сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 в Индонезии 14 сентября

14 сентября в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр находился у острова Хальмахера, в 86 км от города Тобело, на глубине 166 км.
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