Аналитики назвали россиянам самые бюджетные заграничные направления для отдыха в марте

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал стоимость ночи в отелях категории “три звезды” в разных городах и странах и назвал наиболее бюджетные зарубежные направления для отдыха в марте.
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