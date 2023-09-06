Случилось страшное или не очень. Этот текст готовился к 24 августа, когда с начала спецоперации прошло ровно полтора года.
СВО – позади полтора года. Что дальше
Комментарии
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ВГ
Виталий Гладченко
Так и не понял - о чём, собственно, статья?
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3 час.
Samarium
О том, что пора прекратить уже нянькаться с западом и пытаться представлять себя в их глазах " белыми и пушистыми", такими сговорчивыми... Пора уже и реальные клыки показать, а если потребуется , то и порвать ими врага напрочь....
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3 час.
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