Девушка
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Девушка

64 подписчика

Личные границы на пенсии: почему отказ от роли вечной няни спасает и семью, и саму бабушку

Личные границы на пенсии: почему отказ от роли вечной няни спасает и семью, и саму бабушку

Мы привыкли думать, что бабушка — это почти мифологический персонаж: тёплые пирожки, сказки на ночь, бесконечное терпение и готовность в любой момент подхватить ребёнка, пока родители решают свои взрослые дела.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым