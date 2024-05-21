ВМЕСТЕ - легче ВСЁ
КОРОНОВИРУС - мон...ГЛАВНАЯПравила в нашем домеНаселение РоссииРАДИО для ВасРАДИО МТКомментарииБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВМЕСТЕ - легче ВСЁ

1 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алла Тимофеева
    Ответ на вопрос о ношении никаба очень простой : мы живём в СВЕТСКОМ обществе.Если кому-то религия запрещает открыват...Муфтий Москвы пре...
  • Александр Корякин
    А что думает товарисч Путин?Ну вот и дождались!
  • Александр Ширай
    Как следует из написанного - Яндекс - агентура противника в России и с этим надо что то делать. НО Яндекс надзор сотр...Дмитрий Медведев ...

Кузнецов в камере слетел с катушек

Кузнецов в камере слетел с катушек

"Не подходите ко мне!" Похоже, когда при задержании вытащили из постельки в 5 утра, у него капитально слетела кукушка Его можно понять.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Air
Никуда не денется, расколется до самой жопы, сдаст всех с потрохами, еще не таких обламывали! Главное, очень беречь и охранять, чтобы заинтересованные подельники не смогли его обнулить до суда!
Ответить
7 час.
Severyanin
Сколько в полунищей России-Матушке таких вот забронзовевших воровских ублюдков! Сажать, не пересажать. Если сразу всех на нары, то анархия наступит. Значит надо выковыривать по бронзовому зёрнышку, и сдавать во вторчермет. Может и очистимся когда-то? Главное, чтобы новое поколение тщательно контролировать от покрытия этой самой бронзой. А иначе всё вернётся на круги своя.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх