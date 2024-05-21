Кузнецов в камере слетел с катушек

Никуда не денется, расколется до самой жопы, сдаст всех с потрохами, еще не таких обламывали! Главное, очень беречь и охранять, чтобы заинтересованные подельники не смогли его обнулить до суда!

Severyanin

Сколько в полунищей России-Матушке таких вот забронзовевших воровских ублюдков! Сажать, не пересажать. Если сразу всех на нары, то анархия наступит. Значит надо выковыривать по бронзовому зёрнышку, и сдавать во вторчермет. Может и очистимся когда-то? Главное, чтобы новое поколение тщательно контролировать от покрытия этой самой бронзой. А иначе всё вернётся на круги своя.