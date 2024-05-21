"Не подходите ко мне!" Похоже, когда при задержании вытащили из постельки в 5 утра, у него капитально слетела кукушка Его можно понять.
Кузнецов в камере слетел с катушек
Комментарии
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A
Air
Никуда не денется, расколется до самой жопы, сдаст всех с потрохами, еще не таких обламывали! Главное, очень беречь и охранять, чтобы заинтересованные подельники не смогли его обнулить до суда!
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7 час.
Severyanin
Сколько в полунищей России-Матушке таких вот забронзовевших воровских ублюдков! Сажать, не пересажать. Если сразу всех на нары, то анархия наступит. Значит надо выковыривать по бронзовому зёрнышку, и сдавать во вторчермет. Может и очистимся когда-то? Главное, чтобы новое поколение тщательно контролировать от покрытия этой самой бронзой. А иначе всё вернётся на круги своя.
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3 час.
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