Мирный договор между Арменией и Азербайджаном: очередная пыль в глаза? Власти Армении и Азербайджана объявили о том, что согласовали все пункты мирного договора.
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Мирный договор между Арменией и Азербайджаном: очередная пыль в глаза? Власти Армении и Азербайджана объявили о том, что согласовали все пункты мирного договора.
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