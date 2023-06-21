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В Рязанской области произвели продукты на 13 млн порций окрошки по 85 рублей

В Рязанской области произвели продукты на 13 млн порций окрошки по 85 рублей

В списке того, что произвели предприятия региона за этот срок - 329 тонн вареной колбасы, 1,1 тыс тонн картофеля, 733 тонны сметаны, 385 тонн яиц, 367 тонн свежих тепличных овощей, 103 тонны кваса, 3,7 тыс тонн кефира и 7,7 тыс литров минералки.

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