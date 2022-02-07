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Юрист Ярмуш поддержала законопроект о защите жилья любыми способами

Юрист Ярмуш поддержала законопроект о защите жилья любыми способами

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила предложение предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от нападения незаконно проникающих в дом лиц.

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