Усиление ЮОН: не допустить Курского сценария

Не для кого уже не секрет, что в нашей стране ведется активная подготовка воинских частей и подразделений Вооруженных Сил с целью укрепления Государственной границы на южном операционном направлении (ЮОН).
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