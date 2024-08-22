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Военно-политическое обозрение

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Усиление ЮОН: не допустить Курского сценария

Усиление ЮОН: не допустить Курского сценария

Не для кого уже не секрет, что в нашей стране ведется активная подготовка воинских частей и подразделений Вооруженных Сил с целью укрепления Государственной границы на южном операционном направлении (ЮОН).

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