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Минское «Динамо» победило соперника в КХЛ

Минское «Динамо» победило соперника в КХЛ

Битва на льду закончилась в итоге со счетом 5:2.Результативными действиями в виде голов отметились - Дмитрий Саморуков, Павел Карнаухов, Сергей Кузнецов, Сэм Энэс, Егор Бориков и Александр Волков (он отличился дублем).

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