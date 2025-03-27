Минское «Динамо» победило соперника в КХЛ

Битва на льду закончилась в итоге со счетом 5:2.Результативными действиями в виде голов отметились - Дмитрий Саморуков, Павел Карнаухов, Сергей Кузнецов, Сэм Энэс, Егор Бориков и Александр Волков (он отличился дублем).
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