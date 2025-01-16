На видео,расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» новороссийских десантников обнаруживают скопление пехоты ВСУ и корректируют удар артиллерии https://t.
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На видео,расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» новороссийских десантников обнаруживают скопление пехоты ВСУ и корректируют удар артиллерии https://t.