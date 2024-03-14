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В США Макрона сравнили с Наполеоном из-за его желания конфликтовать с РФ

В США Макрона сравнили с Наполеоном из-за его желания конфликтовать с РФ

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Комментарии
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ВК
Василий Коликов
Ну хорошо, микроша хочет, чтобы его зуавы играли роль &quot;живого щита&quot;, обороняя Киев и Одессу. Но ситуация имеет любопытную историческую аналогию. Как известно, в рядах эсэсовцев, защищавших в 1945 рейхсканцелярию, был французский &quot;легион  СС &quot;Шарлемань&quot; (т.е. &quot;Карл Великий&quot;). И это не остановило бойцов Красной Армии. Полагаю, и современный &quot;живой щит&quot; зуавов из бригады (или дивизии) &quot;Крошечка-Микрошечка&quot; тож особой роли не сыграет.
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