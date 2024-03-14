ВК

Василий Коликов

Ну хорошо, микроша хочет, чтобы его зуавы играли роль "живого щита", обороняя Киев и Одессу. Но ситуация имеет любопытную историческую аналогию. Как известно, в рядах эсэсовцев, защищавших в 1945 рейхсканцелярию, был французский "легион СС "Шарлемань" (т.е. "Карл Великий"). И это не остановило бойцов Красной Армии. Полагаю, и современный "живой щит" зуавов из бригады (или дивизии) "Крошечка-Микрошечка" тож особой роли не сыграет.