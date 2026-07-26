Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

240 подписчиков

Ураган в Барнауле повредил 20 автомобилей и оставил без газа девять домов

Ураган в Барнауле повредил 20 автомобилей и оставил без газа девять домов

Всего после непогоды в Барнауле зарегистрировали 96 происшествий Коммунальные и экстренные службы Барнаула продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и шквалистого ветра, обрушившихся на город 25 июля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии