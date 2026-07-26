Ураган в Барнауле повредил 20 автомобилей и оставил без газа девять домов

Всего после непогоды в Барнауле зарегистрировали 96 происшествий Коммунальные и экстренные службы Барнаула продолжают ликвидировать последствия сильного дождя и шквалистого ветра, обрушившихся на город 25 июля.
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