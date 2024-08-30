Фронт не обвалился, а рухнул. Откровения украинского офицера и дерзкая атака русских

Константин Самарин

Если "фронт рухнул", то почему до сих пор не взят Краматорск, устремившимися в прорыв российскими войсками? Почему идут упорные бои с противником, если он разбит и бежит по всему фронту. Зачем создавать радужные иллюзии? Надо смотреть правде а глаза, и не считать врага трусом и дураком. Подобное шапкозакидательство очень дорого обошлось СССР в 1941-м.