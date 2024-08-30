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Фронт не обвалился, а рухнул. Откровения украинского офицера и дерзкая атака русских

Украинский офицер Роман Пономаренко заявил, что фронт под Покровском не просто обвалился, а буквально рухнул.

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Комментарии
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Константин Самарин
Если &quot;фронт рухнул&quot;, то почему до сих пор не взят Краматорск, устремившимися в прорыв российскими войсками? Почему идут упорные бои с противником, если он  разбит и бежит по всему фронту. Зачем создавать радужные иллюзии? Надо смотреть правде а глаза, и не считать врага трусом и дураком. Подобное шапкозакидательство очень дорого обошлось СССР в 1941-м.
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