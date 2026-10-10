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Царьград

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Джонсон набрал 5 очков в матче с «Салаватом» и оценил игру

Джонсон набрал 5 очков в матче с «Салаватом» и оценил игру

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон набрал 5 (2+3) очков в матче с «Салаватом Юлаевым» (7:0), впервые добившись такого результата в КХЛ, и связал успех команды с удачными отскоками и быстрым первым голом.

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