Джонсон набрал 5 очков в матче с «Салаватом» и оценил игру

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Люк Джонсон набрал 5 (2+3) очков в матче с «Салаватом Юлаевым» (7:0), впервые добившись такого результата в КХЛ, и связал успех команды с удачными отскоками и быстрым первым голом.