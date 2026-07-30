Михаил Онуфриенко: Под Харьковом готовится котел, который поможет остановить ВСУ в Запорожской области

Группа войск "Север" очень грамотно маневрирует своими ограниченными ресурсами. За последний год эта группировка освободила больше территории, чем с начала нашей операции в Харьковской области, когда наступление началось от госграницы и уперлось в штурм Волчанска.
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