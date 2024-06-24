Борщевик облучают микроволнами. Это идея курских ученых

Курские ученые придумали облучать борщевик с гусеничного дронаВ борьбе с ядовитым растением-вредителем борщевиком, который распространен в регионах России, ученые из Юго-Западного государственного университета (Курск) предложили альтернативную технологию, позволяющую избежать химической обработки и загрязнения почвы: на шасси небольшого гусеничного беспилотного вездехода разместили источник направленного СВЧ-излучения.