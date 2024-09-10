Охранник супермаркета во Владивостоке не пропустил скорую помощь

Вопиющий случай произошел на платной парковке одного из строительных супермаркетов Владивостока. Охрана отказалась пропускать машину скорой помощи, требуя оплатить нахождение на стоянке, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
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