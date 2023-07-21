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Ильзат Ахметов: «Я прославляю Кыргызстан, а не предаю его. Люди не понимают, почему я играю за сборную России»

– Почитал комменты под твоими последними фотографиями - многие до сих пор считают, что ты предал Кыргызстан, потому что играешь за сборную России.

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