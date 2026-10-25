Детский сад №163 в Иванове комплексно обновили по национальному проекту «Семья» в 2026 году. С середины октября дошкольное учреждение вновь принимает воспитанников.
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